Соболенко поднялась на 7-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Александрова — 10-я

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 2 марта австралийка Эшли Барти поднялась на третью строчку, чешка Петра Квитова — на шестую, представительница Беларуси Арина Соболенко — на седьмую. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, опустилась на 10-ю позицию.



Чемпионская гонка WTA. 2 марта

1 (1). Софья Кенин (США) — 2112.

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1760.

3 (4). Эшли Барти (Австралия) — 1601.

4 (3). Симона Халеп (Румыния) — 1350.

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1305.

6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 1300.

7 (24). Арина Соболенко (Беларусь) — 1225.

8 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 915.

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 805.

10 (7). Екатерина Александрова (Россия) — 756.

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14 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 541…

19 (92). Светлана Кузнецова (Россия) — 476...

28 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 333…

46 (39). Виталия Дьяченко (Россия) — 255…

50 (59). Анастасия Потапова (Россия) — 240...

58 (56). Людмила Самсонова (Россия) — 207.

Бенчич стала восьмой ракеткой мира, Александрова — 27-я