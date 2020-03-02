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Соболенко поднялась на 7-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Александрова — 10-я

Соболенко поднялась на 7-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Александрова — 10-я
Теннис / WTA 0

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 2 марта австралийка Эшли Барти поднялась на третью строчку, чешка Петра Квитова — на шестую, представительница Беларуси Арина Соболенко — на седьмую. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, опустилась на 10-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA. 2 марта
1 (1). Софья Кенин (США) — 2112.
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1760.
3 (4). Эшли Барти (Австралия) — 1601.
4 (3). Симона Халеп (Румыния) — 1350.
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1305.
6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 1300.
7 (24). Арина Соболенко (Беларусь) — 1225.
8 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 915.
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 805.
10 (7). Екатерина Александрова (Россия) — 756.

14 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 541…
19 (92). Светлана Кузнецова (Россия) — 476...
28 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 333…
46 (39). Виталия Дьяченко (Россия) — 255…
50 (59). Анастасия Потапова (Россия) — 240...
58 (56). Людмила Самсонова (Россия) — 207.

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