Надаль пропустит турнир в Лос-Кабосе, чтобы сосредоточиться на Олимпиаде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что пропустит летний турнир в Лос-Кабосе (Мексика), чтобы сосредоточиться на выступлении на Олимпийских играх в Токио.

«Я надеюсь, что ещё смогу выступить в Мексике, но сейчас мне нужно быть более последовательным в определении приоритетных задач. Я стараюсь максимизировать карьеру и быть конкурентоспособным.



Чтобы играть на таких турнирах, как Акапулько, мне нужно приезжать свежим, подготовленным физически и психологически.



Не у всех есть бесконечный заряд. Когда ты молод, можешь играть больше, потому что у тебя много энергии. Когда становишься старше, приходится иногда принимать решения, которые не по душе. Я хочу побывать везде, но не могу.



Этот год – год Олимпийских игр. Выступление в Лос-Кабосе не вписывается в то, как я вижу свой календарь», – приводит слова Надаля Daily Express.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.