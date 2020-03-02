Тарпищев — о трёх россиянах в топ-15: не скажу, что уровень тенниса в России сильно вырос

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на первое в истории попадание сразу трёх российских теннисистов в топ-15 рейтинга ATP.

«Это исторические достижение. У нас такого вообще никогда не было, но что ещё более важно — теперь у нас наибольшее представительно среди других стран. У нас ещё есть большой потенциал, ребята могут быть в топ-10, а потом замахиваться и на первые места. Не скажу, что уровень тенниса в России при этом очень сильно вырос. Проблема подготовки есть, экономическая ситуация в мире даёт о себе знать. У девочек, например, затянулась смена поколения, но это результат экономической ситуации, в которую попали все страны мира ещё лет восемь назад. Талантливой молодёжи у нас много. Система отлажена, поэтому без экономических провалов в перспективе можно смотреть на будущее с оптимизмом. Думаю, дальше будет не хуже, чем в начале 2000-х, когда мы на регулярной основе выиграли Кубки Дэвиса и Кубки Федерации», — приводит слова Тарпищева Sport24.

В обновлённом рейтинге ATP в топ-15 попали Даниил Медведев (5-е место), Андрей Рублёв (14) и Карен Хачанов (15).