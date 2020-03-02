Роддик пошутил по поводу его перевеса в личных встречах с Джоковичем

Бывшую первую ракетку мира американца Энди Роддика спросили в «Твиттере» о том, как ему удалось стать единственным игроком, который имеет положительный баланс встреч с сербом Новаком Джоковичем. В расчёт брались противостояния, в которых было сыграно более пяти матчей. Роддик пять раз победил Джоковича и потерпел четыре поражения.

«Сэр Энди, можете ли рассказать, как сохранить перевес в личных встречах с Джоковичем?» — спросил один из пользователей.

Роддик ответил: «Конечно. Нужно лишь завершить карьеру до следующей встречи с ним».

Энди Роддик завершил карьеру в 2012 году. Он выиграл 32 турнира и на протяжении девяти сезонов заканчивал год в топ-10. В 2003 году Роддик выиграл Открытый чемпионат США.