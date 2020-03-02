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Тим – 11-й действующий теннисист, поднявшийся на третью строчку рейтинга ATP

Тим – 11-й действующий теннисист, поднявшийся на третью строчку рейтинга ATP
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим стал 11-м действующим теннисистом, который добрался до третьей строчки рейтинга ATP. В обновлённом рейтинге Тим сместил травмированного швейцарца Роджера Федерера.

Роджер Федерер (Швейцария) – 2 февраля 2004 года (1-е место)
Рафаэль Надаль (Испания) – 18 авугста 2008 (1)
Новак Джокович (Сербия) – 4 июля 2011 (1)
Стэн Вавринка (Швейцария) – 27 января 2014 (3)
Энди Маррей (Великобритания) – 7 октября 2016 (1)
Милош Раонич (Канада) – 21 ноября 2016 (3)
Александр Зверев (Германия) – 6 ноября 2017 (3)
Григор Димитров (Болгария) – 20 ноября 2017 (3)
Марин Чилич (Хорватия) – 20 января 2018 (3)
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 13 августа 2018 (3)
Доминик Тим (Австрия) – 2 марта 2020 (3).

Тим стал третьей ракеткой мира. Впервые в истории в топ-15 вошли трое россиян
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