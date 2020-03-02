Тим – 11-й действующий теннисист, поднявшийся на третью строчку рейтинга ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим стал 11-м действующим теннисистом, который добрался до третьей строчки рейтинга ATP. В обновлённом рейтинге Тим сместил травмированного швейцарца Роджера Федерера.

Роджер Федерер (Швейцария) – 2 февраля 2004 года (1-е место)

Рафаэль Надаль (Испания) – 18 авугста 2008 (1)

Новак Джокович (Сербия) – 4 июля 2011 (1)

Стэн Вавринка (Швейцария) – 27 января 2014 (3)

Энди Маррей (Великобритания) – 7 октября 2016 (1)

Милош Раонич (Канада) – 21 ноября 2016 (3)

Александр Зверев (Германия) – 6 ноября 2017 (3)

Григор Димитров (Болгария) – 20 ноября 2017 (3)

Марин Чилич (Хорватия) – 20 января 2018 (3)

Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 13 августа 2018 (3)

Доминик Тим (Австрия) – 2 марта 2020 (3).