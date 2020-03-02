Отец Циципаса: мне просто нравится смотреть, как Стефанос получает удовольствие от спорта

Апостолос Циципас, отец греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, рассказал о взаимоотношениях с сыном. Апостолос признался, что для него успехи сына имеют второстепенное значение.

«Любовь не означает, что мы всегда должны вместе добиваться только успеха, выигрывать титулы и зарабатывать деньги. Знаете, эти вещи приходят и уходят. Любовь — нечто иное. Просто нужно любить. Мне нравится смотреть за ним, наблюдать, как он соревнуется и получает удовольствие от спорта. Возможно, именно в этом заключается секрет», — сказал Апостолос в интервью Tennis TV.

Ранее Циципас в финале турнира в Дубае уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 4:6. В настоящее время Циципас является шестой ракеткой мира.