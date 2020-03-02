Челленджер В Мадриде из-за коронавируса перенесён на более поздний срок
ATP приняла решение отложить проведение челленджера в Мадриде (Испания), который должен был проходить с 23 по 29 марта, сообщает Eurosport. Предполагается, что турнир, скорее всего, теперь будет проводиться в середине октября.
Один из организаторов турнира Даниэль Муньос де ла Нава сомневается, что в марте и апреле в Испании состоятся и другие турниры серии «челленджер». Так, в Испании запланированы ещё три турнира.
«Я не знаю, будут ли проводиться эти турниры. Сомневаюсь, ведь мы говорим о большом риске. Конечно, хочется свести риск к минимуму. Что делать? Во Франции уже 100 заражённых. Не пускать теперь французов? Или не пускать китайцев, итальянцев? В Испании уже тоже около 80 заражённых. Кто тогда будет играть?» — сказал де ла Нава.
Российские синхронистки пропустят этап Мировой серии в Париже из-за коронавируса
Читайте также
- 2 марта 2020
-
20:15
-
19:57
-
19:37
-
18:55
-
17:39
-
16:21
-
14:39
-
13:44
-
13:08
-
12:21
-
11:34
-
11:19
-
10:05
-
09:10
-
08:25
-
08:21
-
00:28
-
00:05
- 1 марта 2020
-
23:31
-
22:28
-
21:25
-
18:37
-
17:51
-
16:48
-
11:31
-
11:21
-
11:04
-
00:18
- 29 февраля 2020
-
22:41
-
22:24
-
21:55
-
21:32
-
20:36
-
19:33
-
19:30
Партнерский контент