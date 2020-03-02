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Челленджер В Мадриде из-за коронавируса перенесён на более поздний срок

Челленджер В Мадриде из-за коронавируса перенесён на более поздний срок
Теннис / ATP 0

ATP приняла решение отложить проведение челленджера в Мадриде (Испания), который должен был проходить с 23 по 29 марта, сообщает Eurosport. Предполагается, что турнир, скорее всего, теперь будет проводиться в середине октября.

Один из организаторов турнира Даниэль Муньос де ла Нава сомневается, что в марте и апреле в Испании состоятся и другие турниры серии «челленджер». Так, в Испании запланированы ещё три турнира.

«Я не знаю, будут ли проводиться эти турниры. Сомневаюсь, ведь мы говорим о большом риске. Конечно, хочется свести риск к минимуму. Что делать? Во Франции уже 100 заражённых. Не пускать теперь французов? Или не пускать китайцев, итальянцев? В Испании уже тоже около 80 заражённых. Кто тогда будет играть?» — сказал де ла Нава.

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