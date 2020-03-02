Российские юниоры заняли первые места в новом рейтинге по пляжному теннису

Сегодня, 2 февраля, был опубликован первый рейтинг ITF по пляжному теннису среди юниоров. Лидерами в новом рейтинге стали представители России Кирилл Королёв и Сергей Самохвалов. После двух сыгранных турниров они набрали по 200 баллов. В топ-10 также вошли ещё несколько россиян — Мирон Кудрин, Максим Колобов, Виктор Гашев, Дмитрий Иванов, Дмитрий Шахов и Михаил Железнов.
Лидерами среди девушек являются россиянки Елизавета Кудинова и Анна Галенко.
В конце марта турниры юниорского тура ITF пройдут в Москве.
Рейтинг ITF по пляжному теннису среди юниоров. Юноши
1. Кирилл Королёв (Россия) — 200
2. Сергей Самохвалов (Россия) — 200
3. Филипо Босколо (Италия) — 100
Рейтинг ITF по пляжному теннису среди юниоров. Девушки
1. Елизавета Кудинова (Россия) — 160
2. Анна Галенко (Россия) — 160
3. Антонина Томпсон (Бразилия) — 100.
Кирилл Королев
- 2 марта 2020
-
20:15
-
19:57
-
19:37
-
18:55
-
17:39
-
16:21
-
14:39
-
13:44
-
13:08
-
12:21
-
11:34
-
11:19
-
10:05
-
09:10
-
08:25
-
08:21
-
00:28
-
00:05
- 1 марта 2020
-
23:31
-
22:28
-
21:25
-
18:37
-
17:51
-
16:48
-
11:31
-
11:21
-
11:04
-
00:18
- 29 февраля 2020
-
22:41
-
22:24
-
21:55
-
21:32
-
20:36
-
19:33
-
19:30