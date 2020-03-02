Российские юниоры заняли первые места в новом рейтинге по пляжному теннису

Сегодня, 2 февраля, был опубликован первый рейтинг ITF по пляжному теннису среди юниоров. Лидерами в новом рейтинге стали представители России Кирилл Королёв и Сергей Самохвалов. После двух сыгранных турниров они набрали по 200 баллов. В топ-10 также вошли ещё несколько россиян — Мирон Кудрин, Максим Колобов, Виктор Гашев, Дмитрий Иванов, Дмитрий Шахов и Михаил Железнов.

Лидерами среди девушек являются россиянки Елизавета Кудинова и Анна Галенко.

В конце марта турниры юниорского тура ITF пройдут в Москве.

Рейтинг ITF по пляжному теннису среди юниоров. Юноши

1. Кирилл Королёв (Россия) — 200

2. Сергей Самохвалов (Россия) — 200

3. Филипо Босколо (Италия) — 100

Рейтинг ITF по пляжному теннису среди юниоров. Девушки

1. Елизавета Кудинова (Россия) — 160

2. Анна Галенко (Россия) — 160

3. Антонина Томпсон (Бразилия) — 100.