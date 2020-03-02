WTA отменила второй 125-тысячник в Китае из-за эпидемии коронавируса

Пресс-служба WTA сообщила об отмене 125-тысячника серии «челленджер», который должен был проходить в Куньмине (Китай) с 27 апреля по 3 мая. Решение связано с эпидемий коронавируса в Китае.
«Решение принято в интересах наших игроков, болельщиков и сотрудников WTA. Встретимся на турнире WTA Tour осенью. Мы внимательно следим за ситуацией. Для нас приоритетом является сохранение здоровья сообщества WTA и болельщиков из Китая. Мы будем продолжать активно взаимодействовать с медиками, чтобы получить всю информацию о распространении вируса», — говорится в сообщении, которое в своём «твиттере» приводит журналист Бен Ротенберг.
Ранее ассоциация отказалась также проводить турнир этой же категории в Сиане (Китай). Он должен был проходить с 13 по 19 апреля.
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