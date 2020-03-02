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Комардина уступила Фридзам в матче первого круга турнира в Лионе

Комардина уступила Фридзам в матче первого круга турнира в Лионе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Комардина не сумела выйти во второй круг турнира в Лионе (Франция). В матче первого круга Комардина в двух сетах уступила немке Анне-Лене Фридзам. Матч закончился со счётом 2:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. Комардина, занимающая 208-ю строчку в рейтинге WTA, сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Фридзам, 136-я ракетка мира, 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 17.

Комардина пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. В матчах квалификационного этапа Комардина одолела сербскую теннисистку Наталью Костич (6:2, 5:7, 7:5) и представительницу Нидерландов Лесли Керхов (6:2, 6:3). Встреча Комардиной с Фридзам состоится сегодня, 2 марта.

Лион. 1-й круг
02 марта 2020, понедельник. 22:10 МСК
Анна-Лена Фридзам
136
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Анастасия Комардина
208
Россия
Анастасия Комардина
А. Комардина
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