Навратилова: Шарапову будут частично оценивать по результатам в матчах с Сереной Уильямс

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова прокомментировала решение российской теннисистки Марии Шараповой завершить карьеру. Навратилова отметила соперничество Шараповой с американкой Сереной Уильямс.
«Шарапову будут частично оценивать по её результатам в матчах с Сереной Уильямс. К сожалению для Шараповой, можно будет самой сильной в плане психологии теннисисткой в мире, но у тебя может быть соперница, с которой ничего не получается. Такой соперницей была Уильямс.
Шараповой не давались матчи с Уильямс. Шарапова хорошо играла в матчах с другими, но не с Уильямс. К чести Марии, она никогда не психовала в таких матчах, это не было в её характере.
Я запомню Шарапову за её стремление бороться, за то, что она всегда выкладывалась по полной», — цитирует Навратилову WTA Tennis.
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