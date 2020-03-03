Навратилова: Шарапову будут частично оценивать по результатам в матчах с Сереной Уильямс

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова прокомментировала решение российской теннисистки Марии Шараповой завершить карьеру. Навратилова отметила соперничество Шараповой с американкой Сереной Уильямс.

«Шарапову будут частично оценивать по её результатам в матчах с Сереной Уильямс. К сожалению для Шараповой, можно будет самой сильной в плане психологии теннисисткой в мире, но у тебя может быть соперница, с которой ничего не получается. Такой соперницей была Уильямс.

Шараповой не давались матчи с Уильямс. Шарапова хорошо играла в матчах с другими, но не с Уильямс. К чести Марии, она никогда не психовала в таких матчах, это не было в её характере.

Я запомню Шарапову за её стремление бороться, за то, что она всегда выкладывалась по полной», — цитирует Навратилову WTA Tennis.