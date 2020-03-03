Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

В. Уильямс проиграла 199-й ракетке мира на старте турнира в Монтеррее

В. Уильямс проиграла 199-й ракетке мира на старте турнира в Монтеррее
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Винус Уильямс, занимающая 69-е место в рейтинге WTA, не смогла пробиться во второй круг турнира в Монтеррее. В стартовом матче турнира американка уступила представительнице Словакии, 199-й ракетке мира, Анне Шмидловой со счётом 6:4, 3:6, 2:6.

Поединок продлился 2 часа 29 минут. Винус совершила 2 эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов. Шмидлова в свою очередь совершила 3 эйса, сделала 9 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов.

В следующем круге Анна Шмидлова сыграет представительницей Чехии Мари Боузковой, которая в своём матче первого круга обыграла словенку Кристину Кучову.

Турнир в Монтеррее проходит со 2 по 8 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 275.

Монтеррей. 1-й круг
03 марта 2020, вторник. 04:00 МСК
Винус Уильямс
65
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
4 		6 6
         
Анна Шмидлова
199
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020