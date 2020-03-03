Калинскую и Кирьоса увидели целующимися в Мексике

Российскую теннисистку Анну Калинскую и австралийца Ника Кирьоса увидели целующимися на одной из улиц Акапулько (Мексика), сообщает Daily Mail.
Ранее паре приписывали роман. 24-летний австралиец постоянно комментировал сообщения Анны в «Инстаграме», а также был замечен в её команде на турнире в Вашингтоне, на котором россиянка выполнила несколько подач с руки в стиле Кирьоса. Позже она рассказала, что на это её вдохновил Ник. Кроме того, Кирьос присутствовал на матче Калинской на Открытом чемпионате США в парном разряде и назвал её своей любимой теннисисткой.
В конце 2019 года их отношения испортились. Когда Кирьос опубликовал фотографию с девушкой в рваных джинсах, Калинская написала в комментариях: «Купи новые джинсы для своей подруги». На один из комментариев австралийца россиянка ответила: «Сатана, покинь мой «инстаграм».
Источник сообщает, что в Акапулько Анна и Ник проводили много времени вместе. В частности, они ужинали и играли в баскетбол.
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