Калинскую и Кирьоса увидели целующимися в Мексике

Российскую теннисистку Анну Калинскую и австралийца Ника Кирьоса увидели целующимися на одной из улиц Акапулько (Мексика), сообщает Daily Mail.

Ранее паре приписывали роман. 24-летний австралиец постоянно комментировал сообщения Анны в «Инстаграме», а также был замечен в её команде на турнире в Вашингтоне, на котором россиянка выполнила несколько подач с руки в стиле Кирьоса. Позже она рассказала, что на это её вдохновил Ник. Кроме того, Кирьос присутствовал на матче Калинской на Открытом чемпионате США в парном разряде и назвал её своей любимой теннисисткой.

В конце 2019 года их отношения испортились. Когда Кирьос опубликовал фотографию с девушкой в рваных джинсах, Калинская написала в комментариях: «Купи новые джинсы для своей подруги». На один из комментариев австралийца россиянка ответила: «Сатана, покинь мой «инстаграм».

Источник сообщает, что в Акапулько Анна и Ник проводили много времени вместе. В частности, они ужинали и играли в баскетбол.