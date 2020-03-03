Украинец Стаховский может завершить карьеру после Уимблдона-2020

Украинский теннисист Сергей Стаховский сообщил, что Уимблдон, который пройдёт летом в Лондоне (Великобритания), может стать последним турниром в его карьере.

«Я фокусируюсь на больших турнирах, так как становится всё сложнее мотивировать себя на участие в «челленджерах». Я, возможно, не полечу на несколько турниров в Азии. Главный приоритет – попасть на Олимпиаду. Если не получится, я не исключаю, что Уимблдон-2020 станет моим последним турниром. У меня хорошая карьера, мне 34 года. Я не становлюсь моложе, а в рейтинге я 150-й. Я тренируюсь во всех направлениях, но результат выступлений не удовлетворяет меня. Возможно, у меня завышенные требования, я не знаю», – цитирует Стаховского Tennis World USA.

34-летний теннисист является победителем четырёх турниров ATP в одиночном разряде. На данный момент Стаховский занимает 167-ю строчку в рейтинге.