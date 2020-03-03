Олимпийская чемпионка Пуиг рассказала о депрессии после Игр

Олимпийская чемпионка 2016 года пуэрториканская теннисистка Моника Пуиг рассказала о борьбе с депрессией после завоевания золотой медали Игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году.
«У меня были проблемы с тем, чтобы начать играть снова. Я чувствовала, что люди многого ожидают от меня, но я не была готова к такому успеху. Когда я ходила куда-то со своей семьёй, то была грустной, будто смотрела в пустоту. Я читала, что такое случалось со многими олимпийский чемпионами, например с Майклом Фелпсом или Мисси Франклин. Это депрессия после того, как оказываешься на вершине мира. Ты думаешь: «И что теперь?». Ты достиг вершины и смотришь вниз. Я никогда не ненавидела теннис, но я сомневалась в значении Игр для меня. Только сейчас я понимаю, что это большое событие в моей жизни, которое научило меня многому. Я увидела, какого уровня могу достичь. Я мечтаю снова выступать так, как тогда. Мне нужно полюбить себя и вылечить всё, что было повреждено у меня внутри, чтобы выходить и соревноваться так, как я делала это четыре года назад», – цитирует Пуиг La Nacion.
В 2014 году Моника стала победительницей турнира в Страсбурге (Франция). В 2016 году в финале олимпийского турнира она обыграла немку Анжелику Кербер. В рейтинге WTA Пуиг занимает 87-ю строчку.
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