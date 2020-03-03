Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль назвал Федерера своим другом

Надаль назвал Федерера своим другом
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль охарактеризовал их отношения со швейцарцем Роджером Федерером. За карьеру Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема», Надаль — 19.

«У нас с Роджером прекрасная совместная история. У нас длинные карьеры, мы долгое время встречаемся на самых важных турнирах. В то же время мы делаем много позитивных вещей для благотворительности, как недавно в Кейптауне. Конечно, между нами соперничество, но в то же время и дружба», — приводит слова Надаля Daily Express.

Рафаэль также прокомментировал победу на турнире в Акапулько.

«Я сыграл уверенно, с нужной интенсивностью и страстью. Мой форхенд работал отлично. Этот титул не означает, что у меня обязательно будет великолепный сезон. Но начало получилось хорошим», — сказал испанец.

Димитров: Надаль помог мне в сложные времена
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020