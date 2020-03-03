Надаль назвал Федерера своим другом

Испанский теннисист Рафаэль Надаль охарактеризовал их отношения со швейцарцем Роджером Федерером. За карьеру Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема», Надаль — 19.
«У нас с Роджером прекрасная совместная история. У нас длинные карьеры, мы долгое время встречаемся на самых важных турнирах. В то же время мы делаем много позитивных вещей для благотворительности, как недавно в Кейптауне. Конечно, между нами соперничество, но в то же время и дружба», — приводит слова Надаля Daily Express.
Рафаэль также прокомментировал победу на турнире в Акапулько.
«Я сыграл уверенно, с нужной интенсивностью и страстью. Мой форхенд работал отлично. Этот титул не означает, что у меня обязательно будет великолепный сезон. Но начало получилось хорошим», — сказал испанец.
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