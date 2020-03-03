С. Уильямс: в два года я всегда спала рядом с мамой

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала, как с рождением дочери она по-другому стала ценить свою маму.

«С момента рождения дочери я по-другому стала понимать и ценить свою мать. Это может прозвучать глупо, но я помню, что в два года я всегда спала рядом с мамой. Всё, чего я хотела, — это быть с ней рядом. Помню, как, отправляясь в школу, я плакала, потому что не хотела расставаться с мамой.

Теперь я стараюсь наслаждаться моментами со своей двухлетней дочкой, потому что время идёт очень быстро. Сложно быть матерью девочки, потому что ты хочешь быть её лучшей подругой, но в то же время должна быть мамой. Ты хочешь вечно быть с ней рядом. Но знаешь, что однажды она повзрослеет", — приводит слова Уильямс Bustle.

В нынешнем сезоне Серена завоевала свой первый с 2017 года титул, победив на турнире в Окленде.

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