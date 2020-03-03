С. Уильямс рассказала, как ей удаётся сохранить высокую продуктивность
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала, как ей удаётся сохранять высокую продуктивность в условиях плотного графика.
«Каждый день я просто отключаю свой мозг, пусть это и звучит странно. Я очень много работаю, играю в теннис и занимаюсь бизнесом. Но иногда нужно просто отключить мозг и не думать ни о чём. Иногда помогает медитация. Я могу посмотреть программу по ТВ, какую-нибудь глупую или смешную.
Сейчас мне стало проще, ведь я всегда могу просто наблюдать за свой дочкой. Это мне помогает, в такие моменты я не думаю больше ни о чём. Всё это помогает мне перезагрузиться, набраться энергии для тренировки на следующий день», — цитирует Уильямс Tennis World USA.
С. Уильямс: в два года я всегда спала рядом с мамой
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