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С. Уильямс рассказала, как ей удаётся сохранить высокую продуктивность

С. Уильямс рассказала, как ей удаётся сохранить высокую продуктивность
Теннис / WTA 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала, как ей удаётся сохранять высокую продуктивность в условиях плотного графика.

«Каждый день я просто отключаю свой мозг, пусть это и звучит странно. Я очень много работаю, играю в теннис и занимаюсь бизнесом. Но иногда нужно просто отключить мозг и не думать ни о чём. Иногда помогает медитация. Я могу посмотреть программу по ТВ, какую-нибудь глупую или смешную.

Сейчас мне стало проще, ведь я всегда могу просто наблюдать за свой дочкой. Это мне помогает, в такие моменты я не думаю больше ни о чём. Всё это помогает мне перезагрузиться, набраться энергии для тренировки на следующий день», — цитирует Уильямс Tennis World USA.

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