Россиянка Флинк не смогла доиграть матч первого круга турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Варвара Флинк не сумела пробиться во второй круг турнира в Монтеррее (Мексика). В матче первого круга Флинк встречалась с Арантой Рус из Нидерландов. Встреча закончилась уже через 33 минуты после начала: россиянка отказалась продолжать борьбу.

Флинк отказалась от дальнейшей игры при счёте 4:3 в пользу Рус.

Во втором круге турнира в Монтеррее Рус сыграет с американкой Лорен Дэвис, получившей 10-й номер посева.

Турнир в Монтеррее проходит со 2 по 8 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс. Флинк была единственной представительницей России на соревновании. Действующей победительницей турнира является испанка Гарбинье Мугуруса. В 2019 году в финале она победила Викторию Азаренко из Беларуси.