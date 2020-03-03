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Россиянка Флинк не смогла доиграть матч первого круга турнира в Монтеррее

Россиянка Флинк не смогла доиграть матч первого круга турнира в Монтеррее
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Варвара Флинк не сумела пробиться во второй круг турнира в Монтеррее (Мексика). В матче первого круга Флинк встречалась с Арантой Рус из Нидерландов. Встреча закончилась уже через 33 минуты после начала: россиянка отказалась продолжать борьбу.

Флинк отказалась от дальнейшей игры при счёте 4:3 в пользу Рус.

Во втором круге турнира в Монтеррее Рус сыграет с американкой Лорен Дэвис, получившей 10-й номер посева.
Турнир в Монтеррее проходит со 2 по 8 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс. Флинк была единственной представительницей России на соревновании. Действующей победительницей турнира является испанка Гарбинье Мугуруса. В 2019 году в финале она победила Викторию Азаренко из Беларуси.

Монтеррей. 1-й круг
03 марта 2020, вторник. 19:10 МСК
Аранча Рус
76
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
4 		   
3 		   
         
Варвара Флинк
149
Россия
Варвара Флинк
В. Флинк
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