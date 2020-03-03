Россиянка Флинк не смогла доиграть матч первого круга турнира в Монтеррее
Российская теннисистка Варвара Флинк не сумела пробиться во второй круг турнира в Монтеррее (Мексика). В матче первого круга Флинк встречалась с Арантой Рус из Нидерландов. Встреча закончилась уже через 33 минуты после начала: россиянка отказалась продолжать борьбу.
Флинк отказалась от дальнейшей игры при счёте 4:3 в пользу Рус.
Во втором круге турнира в Монтеррее Рус сыграет с американкой Лорен Дэвис, получившей 10-й номер посева.
Турнир в Монтеррее проходит со 2 по 8 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс. Флинк была единственной представительницей России на соревновании. Действующей победительницей турнира является испанка Гарбинье Мугуруса. В 2019 году в финале она победила Викторию Азаренко из Беларуси.
Читайте также
- 3 марта 2020
-
21:28
-
21:04
-
19:29
-
18:10
-
15:05
-
14:31
-
13:18
-
12:07
-
11:59
-
11:13
-
10:30
-
09:28
-
08:35
-
00:47
- 2 марта 2020
-
23:51
-
23:21
-
22:03
-
20:15
-
19:57
-
19:37
-
18:55
-
17:39
-
16:21
-
14:39
-
13:44
-
13:08
-
12:21
-
11:34
-
11:19
-
10:05
-
09:10
-
08:25
-
08:21
-
00:28
-
00:05
Партнерский контент