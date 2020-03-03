Шарапова в июле проведёт два матча в лиге World Team Tennis

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова примет участие в американской профессиональной лиге World Team Tennis (WTT). Шарапова проведёт два матча в составе команды Orange County Breakers, сообщает пресс-служба лиги.

Матчи будут проходить 28 и 29 июля. Ранее россиянка уже выступила капитаном на Матче всех звёзд лиги. Этот матч открывал 45-й сезон WTT.

Вместе с Шараповой в команду входят Моника Пуиг, Коко Вандевей, Райан Харрисон и Марди Фиш. Во время матча всех звёзд команда Шараповой уступила команде братьев Брайан, состоявшей из Мэдисон Кис, Тэйлора Таунсенда, Сэма Куэрри, Джеймса Блэйка и самих братьев.

Лига World Team Tennis существует с 1973 года. Её основала легендарная Билли Джин Кинг. Шарапова в составе Orange Country Breakers выигрывала лигу в 2003 и 2017 годах.

Ранее Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры.