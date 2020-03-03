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Касаткина вышла во второй круг турнира в Лионе, победив Пармантье

Касаткина вышла во второй круг турнира в Лионе, победив Пармантье
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина успешно преодолела первый круг турнира в Лионе (Франция). 73-я ракетка мира победила француженку Полин Пармантье. Матч закончился со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Касаткина сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17. Её соперница, занимающая 147-е место в рейтинге WTA, 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12.

Во втором круге турнира в Лионе Касаткина встретится с Ириной Бара из Румынии. В матче первого круга Бара победила Тимю Бабош из Венгрии (6:3, 7:6, 4:6).

Призовой фонд турнира в Лионе составляет $ 250 тыс.

Лион. 1-й круг
03 марта 2020, вторник. 19:40 МСК
Дарья Касаткина
73
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 4
         
Полин Пармантье
147
Франция
Полин Пармантье
П. Пармантье
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