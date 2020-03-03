Касаткина вышла во второй круг турнира в Лионе, победив Пармантье

Российская теннисистка Дарья Касаткина успешно преодолела первый круг турнира в Лионе (Франция). 73-я ракетка мира победила француженку Полин Пармантье. Матч закончился со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Касаткина сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17. Её соперница, занимающая 147-е место в рейтинге WTA, 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12.

Во втором круге турнира в Лионе Касаткина встретится с Ириной Бара из Румынии. В матче первого круга Бара победила Тимю Бабош из Венгрии (6:3, 7:6, 4:6).

Призовой фонд турнира в Лионе составляет $ 250 тыс.