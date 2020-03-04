Касаткина: мне чуть больше повезло, чем Пармантье

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала выход во второй круг турнира в Лионе (Франция). Россиянка в матче первого круга победила француженку Полин Пармантье со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

«Я немного занервничала в концовке второго сета. Третий сет получился драматичным, но мне удалось довести дело до победы.

Мы обе просто старались точно бить по мячу, борясь за каждое очко. Затем мне чуть больше повезло, чем сопернице», — цитирует Касаткину пресс-служба WTA.

Касаткина сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17. Её соперница, занимающая 147-е место в рейтинге WTA, 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12.

Во втором круге турнира в Лионе Касаткина встретится с Ириной Бара из Румынии. В матче первого круга Бара победила Тимю Бабош из Венгрии (6:3, 7:6, 4:6).

Призовой фонд турнира в Лионе составляет $ 250 тыс.