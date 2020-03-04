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Потапова и Свитолина вышли во второй круг турнира в Монтеррее, Азаренко выбыла

Потапова и Свитолина вышли во второй круг турнира в Монтеррее, Азаренко выбыла
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Монтеррее (Мексика), обыграв итальянку Джулию Гатто-Монтиконе, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут.

Анастасия 6 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 7 из 20 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 9 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Потапова поспорит со словенкой Тамарой Зиданшек, которая победила бывшую первую ракетку мира представительницу Беларуси Викторию Азаренко (7) — 6:2, 6:2.

Лидер посева украинка Элина Свитолина обыграла Данку Ковинич из Черногории со счётом 6:3, 6:2 и теперь встретится с Ольгой Говорцовой (Q) из Беларуси.

Монтеррей. 1-й круг
04 марта 2020, среда. 05:35 МСК
Анастасия Потапова
89
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 4
         
Джулия Гатто-Монтиконе
148
Италия
Джулия Гатто-Монтиконе
Д. Гатто-Монтиконе
Монтеррей. 1-й круг
04 марта 2020, среда. 01:00 МСК
Виктория Азаренко
56
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Тамара Зиданшек
71
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
Монтеррей. 1-й круг
03 марта 2020, вторник. 23:30 МСК
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Данка Ковинич
88
Черногория
Данка Ковинич
Д. Ковинич
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