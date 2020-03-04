Потапова и Свитолина вышли во второй круг турнира в Монтеррее, Азаренко выбыла

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Монтеррее (Мексика), обыграв итальянку Джулию Гатто-Монтиконе, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут.

Анастасия 6 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 7 из 20 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 9 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Потапова поспорит со словенкой Тамарой Зиданшек, которая победила бывшую первую ракетку мира представительницу Беларуси Викторию Азаренко (7) — 6:2, 6:2.

Лидер посева украинка Элина Свитолина обыграла Данку Ковинич из Черногории со счётом 6:3, 6:2 и теперь встретится с Ольгой Говорцовой (Q) из Беларуси.