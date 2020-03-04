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Клейстерс потерпела второе поражение подряд после возобновления карьеры

Клейстерс потерпела второе поражение подряд после возобновления карьеры
Теннис / WTA 0

36-летняя бельгийская теннисистка Ким Клейстерс (WC) потерпела второе поражение кряду после возобновления карьеры. На старте соревнований в Монтерреее (Мексика) она проиграла представительнице Великобритании Йоханне Конте, посеянной под вторым номером, со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Ким 9 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Йоханны 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Конта поспорит с немкой Татьяной Марией.

Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос»—2003 и Уимблдон-2003). О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года.

Монтеррей. 1-й круг
04 марта 2020, среда. 04:00 МСК
Ким Клейстерс
Бельгия
Ким Клейстерс
К. Клейстерс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Йоханна Конта
16
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
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