Клейстерс потерпела второе поражение подряд после возобновления карьеры

36-летняя бельгийская теннисистка Ким Клейстерс (WC) потерпела второе поражение кряду после возобновления карьеры. На старте соревнований в Монтерреее (Мексика) она проиграла представительнице Великобритании Йоханне Конте, посеянной под вторым номером, со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
Ким 9 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Йоханны 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал Конта поспорит с немкой Татьяной Марией.
Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос»—2003 и Уимблдон-2003). О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года.
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