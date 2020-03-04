Звонарёва одолела чемпионку US Open-2011 в Индиан-Уэллсе, Вихлянцева и Калинская выбыли

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва вышла в третий круг челленджера в Индиан-Уэллсе (США), обыграв чемпионку US Open 2011 года австралийку Саманту Стосур (15) со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут.
Вера трижды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 7 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Звонарёва поспорит с лидером посева чешкой Катержиной Синяковой.
Россиянка Анна Калинская в первом круге проиграла американке Юсью Арконаде — 0:6, 4:6. Наталья Вихлянцева во втором раунде уступила американке Джессике Пегуле (9) — 4:6, 6:7 (5:7).
На мужском челленджере в Индиан-Уэллсе россиянин Евгений Донской (13) вышел в третий круг, победив американца Майкла Редлики — 7:6 (7:4), 6:0. Его следующим соперником будет ещё один хозяин соревнований Джек Сок.
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