Надаль: победа в Акапулько важна, теперь у меня есть уверенность в своих силах

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отметил важность триумфа на турнире в Акапулько (Мексика). Надаль в финале турнира обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:2.
«Я доволен своей игрой в Акапулько. Этот титул для меня важен. Я победил после неудачного начала года. У меня было немного времени на отдых после финала Кубка Дэвиса. Но теперь у меня есть уверенность в собственных силах перед будущими турнирами.
В Акапулько проходит один из лучших турниров в мире. И мне очень приятно, что я победил после того, как не приезжал сюда несколько лет. Мы отпразднуем победу и будем готовиться к следующему испытанию в Индиан-Уэллсе. Надеюсь, что смогу продлить победную серию и побороться за ещё один трофей», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
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