Клейстерс отреагировала на второе поражение подряд после возобновления карьеры

Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс поделилась впечатлениями от второго поражения кряду после возобновления карьеры. На старте соревнований в Монтеррее (Мексика) она проиграла британке Йоханне Конте со счётом 3:6, 5:7.

«Чувствую, что некоторые вещи стали лучше, а в некоторых мне ещё нужно прибавить. Именно поэтому проводить матчи — это хорошо. В Дубае я не очень хорошо начала поединок, потому что была ошеломлена, а сегодня всё началось неплохо. Я подавала гораздо лучше, чем там. Это позитивные моменты. Но мне нужно прибавлять, я буду упорно работать над этим.

Я играла в разных поколениях, с разными соперницами. Я всё ещё хочу концентрироваться на том, что делаю и как себя чувствую. Хочу начать читать своих соперниц. Это процесс, в который нужно верить. Хочу прогрессировать с каждым матчем. Я бы хотела двигаться вперёд большими шагами, но должна сосредоточиться на маленьких и прибавлять день за днём", — цитирует Клейстерс официальный сайт тура.

Ким является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос»—2003 и Уимблдон-2003). О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года.