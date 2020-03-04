Циципас: стараюсь оставаться в стороне от социальных сетей, они могут повлиять на настрой

Греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что пытается к минимуму свести влияние комментариев в социальных сетях на собственную игру. Поэтому шестая ракетка мира предпочитает на отвлекаться на соцсети во время турниров.
«Я говорил со многими людьми о влиянии соцсетей. Некоторые считают, что в соцсетях нет ничего страшного. Но, на мой взгляд, эти люди просто находятся не в таком положении, как я. Они не сталкиваются с таким вниманием к своей персоне, как я. Для меня соцсети могут быть губительны.
Я стараюсь оставаться в стороне от этого. Исключение составляет лишь YouTube, этот сервис является для меня основным средством развлечения и заменой для телевизора. Меня активно критикуют в соцсетях. Обо мне пишут вещи, которые могут мне навредить, повлиять на мой настрой и психологию, заставить меня сомневаться. Я стараюсь оставаться в стороне от этого во время турниров, важных недель. Предпочитаю больше сосредоточиться на общении с людьми, которые для меня важны», — цитирует Циципаса Times of India.
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