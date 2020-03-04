Американский журналист: прошлогодний прорыв стоил Медведеву больше, чем он мог представить

Известный американский теннисный аналитик Питер Бодо оценил выступление россиянина Даниила Медведева на старте сезона.

«Он выдал один из самых впечатляющих на моей памяти прорывов на хардовых кортах минувшим летом, но это стоило 24-летнему россиянину больше, чем он мог представить. Хотя и не скажешь, что у него трудности, но он затих после четырёх побед в пяти одиночных матчах в ATP Cup», — написал Бодо на сайте ESPN.

В рейтинге ATP Даниил занимает пятую строчку. В 2019 году 23-летний уроженец Москвы завоевал титулы в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае, а также впервые дошёл до финала турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

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