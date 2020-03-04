Дьяченко проиграла чемпионке Australian Open — 2020 Кенин на старте турнира в Лионе

Российская теннисистка Виталия Дьяченко не сумела выйти во второй круг турнира в Лионе (Франция). В своём стартовом матче соревнований она в двух сетах проиграла пятой ракетке мира из США Софье Кенин — 6:4, 6:4.



Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Дьяченко, занимающая 107-ю строчку в рейтинге WTA, выполнила 6 эйсов, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. Кенин 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18.



Напомним, Кенин является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии. Во втором туре соревнований в Лионе она сыграет с Жаклин Кристиан из Румынии.

Ранее во второй раунд турнира пробилась экс первая ракетка России Дарья Касаткина.