На женском турнире в Индиан-Уэллсе осталась одна россиянка

Российская теннисистка Анна Блинкова, посеянная на челленджере в Индиан-Уэллсе (США) под вторым номером, не смогла пробиться в третий круг, проиграв представительнице Великобритании Кэйти Бултер со счётом 4:6, 6:3, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.

Блинкова дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 7 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Бултер поспорит с украинкой Лесей Цуренко, которая одолела россиянку Варвару Грачёву (16) со счётом 0:6, 6:4, 6:2.

Таким образом, на турнире в Индиан-Уэллсе осталась одна россиянка — двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Вера Звонарёва. За выход в четвертьфинал она поспорит с чешкой Катержиной Синяковой (1).