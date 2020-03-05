Матчи Кубка Федерации в Дубае проходят без болбоев из-за коронавируса

Матчи мировой группы Кубка Федерации, которые проходят в Дубае (ОАЭ), проводятся без болбоев из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает теннисный журналист Рим Абулейл в своём «твиттере».

Ранее все учебные заведения ОАЭ закрылись на месяц из-за угрозы эпидемии.

В турнире в Дубае, который проходит 4-5 марта, принимают участие сборные Китая, Южной Кореи, Тайваня, Узбекистана, Индии и Индонезии.

3 марта в ОАЭ было зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. Двое из заболевших – россияне.

Ранее сообщалось об отмене трёх турниров серии «челленджер» в Китае (турниры WTA в Куньмине и Сиане, турнир ATP в Аньнине), которые должны были состояться в апреле. Три челленджера в Южной Корее были отложены на более поздний срок.

WTA отменила второй 125-тысячник в Китае из-за эпидемии коронавируса

Даты проведения 3 челленджеров в Южной Корее перенесены из-за коронавируса