Матчи Кубка Федерации в Дубае проходят без болбоев из-за коронавируса

Матчи мировой группы Кубка Федерации, которые проходят в Дубае (ОАЭ), проводятся без болбоев из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает теннисный журналист Рим Абулейл в своём «твиттере».
Ранее все учебные заведения ОАЭ закрылись на месяц из-за угрозы эпидемии.
В турнире в Дубае, который проходит 4-5 марта, принимают участие сборные Китая, Южной Кореи, Тайваня, Узбекистана, Индии и Индонезии.
3 марта в ОАЭ было зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. Двое из заболевших – россияне.
Ранее сообщалось об отмене трёх турниров серии «челленджер» в Китае (турниры WTA в Куньмине и Сиане, турнир ATP в Аньнине), которые должны были состояться в апреле. Три челленджера в Южной Корее были отложены на более поздний срок.
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