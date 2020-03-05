Экс-тренер Шараповой: болбои не должны подавать теннисистам полотенца

Бывший тренер россиянки Марии Шараповой Свен Грёнефельд призвал организаторов турниров изменить правила, касающиеся болбоев. Нидерландский специалист считает, что в связи с распространением коронавируса болбои не должны подносить полотенца теннисистам.

«Мальчики и девочки не должны носить полотенца! Когда на турнирах ATP, WTA, ITF, Кубке Дэвиса и Кубке Федерации решат проблему или мы ждём первого случая заражения коронавирусом в туре?» – написал Грёнефельд.

Пост доступен в официальном «твиттере» Свена Грёнефельда.

Также Грёнефельд похвалил систему, введённую на молодёжном Итоговом турнире ATP в Милане (Италия). Тогда у задних стенок площадки поставили вешалки, на которые теннисисты вешали полотенца во время геймов.

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