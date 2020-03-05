Экс-тренер Шараповой: болбои не должны подавать теннисистам полотенца
Бывший тренер россиянки Марии Шараповой Свен Грёнефельд призвал организаторов турниров изменить правила, касающиеся болбоев. Нидерландский специалист считает, что в связи с распространением коронавируса болбои не должны подносить полотенца теннисистам.
«Мальчики и девочки не должны носить полотенца! Когда на турнирах ATP, WTA, ITF, Кубке Дэвиса и Кубке Федерации решат проблему или мы ждём первого случая заражения коронавирусом в туре?» – написал Грёнефельд.
Пост доступен в официальном «твиттере» Свена Грёнефельда.
Также Грёнефельд похвалил систему, введённую на молодёжном Итоговом турнире ATP в Милане (Италия). Тогда у задних стенок площадки поставили вешалки, на которые теннисисты вешали полотенца во время геймов.
Матчи Кубка Федерации в Дубае проходят без болбоев из-за коронавируса
Коронавирус угрожает теннису. Матчи проходят в странах с сотнями инфицированных
Во Франции запрещают массовые мероприятия, в Италии отменили финал турнира. Дадут ли Надалю, Джоковичу и Тиму защитить очки в США и Европе?
Читайте также
- 5 марта 2020
-
11:41
-
11:17
-
10:33
-
09:49
-
09:28
-
08:36
-
00:57
-
00:44
- 4 марта 2020
-
20:58
-
17:03
-
16:24
-
15:21
-
14:11
-
13:20
-
12:29
-
11:23
-
10:11
-
09:10
-
08:52
-
08:38
-
08:33
-
00:30
- 3 марта 2020
-
23:02
-
21:28
-
21:04
-
19:29
-
18:10
-
15:05
-
14:31
-
13:18
-
12:07
-
11:59
-
11:13
-
10:30
-
09:28
Партнерский контент