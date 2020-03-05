Чемпионка Australian Open сказала, что гордится собой после победы над россиянкой Дьяченко
Действующая чемпионка Australian Open американка Софья Кенин поделилась впечатлениями от победы в матче с россиянкой Виталией Дьяченко в первом круге турнира в Лионе (Франция) со счётом 6:4, 6:3.
«Предыдущие две недели сложились неудачно для меня. Но у меня были сложные соперницы, которые демонстрировали классный теннис. Я боролась. Не могу сказать, что уступила теннисисткам, которые играли плохо.
Я рада, что наконец смогла одержать победу. Я провела действительно хороший матч. Мне противостояла непростая соперница. Я горжусь собой. Это хорошее начало", — приводит слова Кенин официальный сайт тура.
Во втором круге соревнований в Лионе Кенин сыграет с Жаклин Кристиан из Румынии, пробившейся в основную сетку через квалификацию.
Дьяченко проиграла чемпионке Australian Open — 2020 Кенин на старте турнира в Лионе
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