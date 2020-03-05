Медведев сыграет с Вавринкой перед стартом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой на старте выставочного турнира Tie Break Tens, который пройдёт в Индиан-Уэллсе (США) 10 марта, за три дня до старта «Мастерса». Об этом сообщает Tennis World USA.

Испанец Рафаэль Надаль повторит финальный матч турнира в Акапулько (Мексика), встретившись с американцем Тейлором Фритцем. Действующий чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Доминик Тим сыграет с действующим победителем Tie Break Tens Милошем Раоничем, а грек Стефанос Циципас встретится с представителем Италии Маттео Берреттини.

В прошлогоднем финале турнира, матчи которого проходят в формате чемпионского тай-брейка, Милош Раонич победил Стэна Вавринку.