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Матч Кубка Дэвиса между Италией и Южной Кореей пройдёт без зрителей из-за коронавируса

Матч Кубка Дэвиса между Италией и Южной Кореей пройдёт без зрителей из-за коронавируса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Матчи мировой группы Кубка Дэвиса между национальный сборными Италии и Южной Кореи пройдёт при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщают на официальном сайте Федерации тенниса Италии.

Ранее сообщалось, что на турнире встречу без зрителей проведут сборные Эквадора и Японии.

На сегодняшний день количество заражённых коронавирусом в Италии превысило 2,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось об отмене трёх турниров серии «челленджер» в Китае (турниры WTA в Куньмине и Сиане, турнир ATP в Аньнине), которые должны были состояться в апреле. Три челленджера в Южной Корее были отложены на более поздний срок.

Матчи мировой группы Кубка Дэвиса пройдут 6-7 марта в итальянском Кальяри.

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