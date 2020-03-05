Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Маррей намерен восстановиться после травмы бедра к турниру в Майами

Маррей намерен восстановиться после травмы бедра к турниру в Майами
Теннис / ATP 0

Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей намерен восстановиться после травмы бедра и выступить на турнире в Майами (США), который пройдёт c 25 марта по 4 апреля.

«В краткосрочном периоде я тренируюсь, чтобы попробовать восстановиться к турниру в Майами. Я проходил реабилитацию последние несколько месяцев. Все мышцы вокруг бедра работают хорошо, просто я давно не играл в теннис. После Кубка Дэвиса я провёл на корте примерно 40 минут за три месяца. Мне нужно время, чтобы укрепиться и снова чувствовать себя уверенно на корте. Это мои планы на данный момент, если ничего не случится», – сказал Маррей в интервью для Amazon Prime Video Sport.

Маррей не принимал участия в турнирах с ноября 2019 года. Тогда он выступал за сборную Великобритании на Кубке Дэвиса. Ранее спортсмен перенёс операцию на бедре по замене сустава.

Маррей возобновил тренировки на корте
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020