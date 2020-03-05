Маррей намерен восстановиться после травмы бедра к турниру в Майами

Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей намерен восстановиться после травмы бедра и выступить на турнире в Майами (США), который пройдёт c 25 марта по 4 апреля.

«В краткосрочном периоде я тренируюсь, чтобы попробовать восстановиться к турниру в Майами. Я проходил реабилитацию последние несколько месяцев. Все мышцы вокруг бедра работают хорошо, просто я давно не играл в теннис. После Кубка Дэвиса я провёл на корте примерно 40 минут за три месяца. Мне нужно время, чтобы укрепиться и снова чувствовать себя уверенно на корте. Это мои планы на данный момент, если ничего не случится», – сказал Маррей в интервью для Amazon Prime Video Sport.

Маррей не принимал участия в турнирах с ноября 2019 года. Тогда он выступал за сборную Великобритании на Кубке Дэвиса. Ранее спортсмен перенёс операцию на бедре по замене сустава.