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Потапова пробилась в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Потапова пробилась в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее (Мексика), обыграв словенку Тамару Зиданшек — 1:6, 7:6 (7:3), 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

Анастасия 5 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 8 брейков.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Потапова поспорит с победительницей матча Татьяна Мария (Германия) — Йоханна Конта (Великобритания).

Действующей чемпионкой соревнований в Монтеррее является Гарбинье Мугуруса из Испании. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она победила на отказе представительницы Беларуси Виктории Азаренко — 6:1, 3:1.

Монтеррей. 2-й круг
05 марта 2020, четверг. 20:00 МСК
Тамара Зиданшек
71
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 3 1
1 		7 7 6
         
Анастасия Потапова
89
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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