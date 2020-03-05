Потапова пробилась в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее (Мексика), обыграв словенку Тамару Зиданшек — 1:6, 7:6 (7:3), 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.
Анастасия 5 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 8 брейков.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Потапова поспорит с победительницей матча Татьяна Мария (Германия) — Йоханна Конта (Великобритания).
Действующей чемпионкой соревнований в Монтеррее является Гарбинье Мугуруса из Испании. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она победила на отказе представительницы Беларуси Виктории Азаренко — 6:1, 3:1.
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