Рыбарикова завершит карьеру в 31 год

Экс 17-я ракетка мира из Словакии Магдалена Рыбарикова анонсировала скорое завершение профессиональной карьеры. Как сообщила сама теннисистка, её прощальным турниром станет финал Кубка Федерации, который с 14 по 19 апреля пройдет в Будапеште (Венгрия).
«У меня было достаточно времени на то, чтобы всё это обдумать. Кубок Федерации станет хорошим финишем моей карьеры.
Да 2017 год стал лучшим в моей карьере, однако годом ранее я перенесла две операции и уже тогда сомневалась, смогу ли вернуться на высокий уровень. Затем травмы снова дали о себе знать. У меня их было очень много. В прошлом сезоне всё было по-прежнему — я двигалась от повреждения к повреждению...» — цитирует Рыбарикову Tenisovy Svet.
31-летняя Рыбарикова два года назад занимала 17-ю строчку в рейтинге WTA. В 2017 году она играла в полуфинале Уимблдона. Всего за 15-летнюю карьеру Магдалена выиграла четыре трофея категории WTA в одиночном разряде. Свой последний профессиональный матч она провела в августе 2019 года в квалификации US Open.
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