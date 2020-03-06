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Рыбарикова завершит карьеру в 31 год

Рыбарикова завершит карьеру в 31 год
Теннис / WTA 0

Экс 17-я ракетка мира из Словакии Магдалена Рыбарикова анонсировала скорое завершение профессиональной карьеры. Как сообщила сама теннисистка, её прощальным турниром станет финал Кубка Федерации, который с 14 по 19 апреля пройдет в Будапеште (Венгрия).

«У меня было достаточно времени на то, чтобы всё это обдумать. Кубок Федерации станет хорошим финишем моей карьеры.

Да 2017 год стал лучшим в моей карьере, однако годом ранее я перенесла две операции и уже тогда сомневалась, смогу ли вернуться на высокий уровень. Затем травмы снова дали о себе знать. У меня их было очень много. В прошлом сезоне всё было по-прежнему — я двигалась от повреждения к повреждению...» — цитирует Рыбарикову Tenisovy Svet.

31-летняя Рыбарикова два года назад занимала 17-ю строчку в рейтинге WTA. В 2017 году она играла в полуфинале Уимблдона. Всего за 15-летнюю карьеру Магдалена выиграла четыре трофея категории WTA в одиночном разряде. Свой последний профессиональный матч она провела в августе 2019 года в квалификации US Open.

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