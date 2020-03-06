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Лидер посева украинка Свитолина победила Говорцову в Монтеррее

Лидер посева украинка Свитолина победила Говорцову в Монтеррее
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Монтеррее (Мексика) под первым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Беларуси Ольгу Говорцову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Лидер посева ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Свитолина поспорит с канадкой Лейлой Фернандес.

Ранее в четвертьфинал турнира в Монтеррее пробилась россиянка Анастасия Потапова. Её следующей соперницей будет британка Йоханна Конта (2).

Монтеррей. 2-й круг
06 марта 2020, пятница. 06:15 МСК
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Ольга Говорцова
142
Беларусь
Ольга Говорцова
О. Говорцова
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