Лидер посева украинка Свитолина победила Говорцову в Монтеррее
Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Монтеррее (Мексика) под первым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Беларуси Ольгу Говорцову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.
Лидер посева ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Свитолина поспорит с канадкой Лейлой Фернандес.
Ранее в четвертьфинал турнира в Монтеррее пробилась россиянка Анастасия Потапова. Её следующей соперницей будет британка Йоханна Конта (2).
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