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Азаренко снялась с турнира в Индиан-Уэллсе, её заменит Звонарёва

Азаренко снялась с турнира в Индиан-Уэллсе, её заменит Звонарёва
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не примет участие в турнире WTA в Индиан-Уэллсе (США). Об отказе от участия в турнире двукратной чемпионки сообщает пресс-служба соревнований.

В основной сетке турнира Азаренко заменит россиянка Вера Звонарёва, которая выигрывала эти соревнования в 2009 году.

Действующей победительницей турнира является канадка Бьянка Андрееску. В финале в 2019 году она победила в трёх сетах немецкую теннисистку Анжелику Кербер со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

Призовой фонд соревнований превышает $ 8,5 млн. Соревнования будут проходить с 12 по 22 марта. Турнир проводится на харде.

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