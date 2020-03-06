Конта станет соперницей Потаповой в четвертьфинале турнира в Монтеррее

Британская теннисистка Йоханна Конта станет соперницей россиянки Анастасии Потаповой по четвертьфиналу турнира в Монтеррее (Мексика). В матче второго круга Конта обыграла немку Татьяну Марию. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. 16-я ракетка мира Конта сделала 3 эйса, избежала двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 12. Её соперница, занимающая 91-е место в рейтинге WTA, сделала 11 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
Матч Потапова — Конта состоится сегодня, 6 марта. Начало — в 22:30 мск.
Действующей чемпионкой соревнований в Монтеррее является Гарбинье Мугуруса из Испании. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она победила на отказе представительницы Беларуси Виктории Азаренко — 6:1, 3:1.
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