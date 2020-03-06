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Конта станет соперницей Потаповой в четвертьфинале турнира в Монтеррее

Конта станет соперницей Потаповой в четвертьфинале турнира в Монтеррее
Теннис / WTA 0

Британская теннисистка Йоханна Конта станет соперницей россиянки Анастасии Потаповой по четвертьфиналу турнира в Монтеррее (Мексика). В матче второго круга Конта обыграла немку Татьяну Марию. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. 16-я ракетка мира Конта сделала 3 эйса, избежала двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 12. Её соперница, занимающая 91-е место в рейтинге WTA, сделала 11 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
Матч Потапова — Конта состоится сегодня, 6 марта. Начало — в 22:30 мск.

Действующей чемпионкой соревнований в Монтеррее является Гарбинье Мугуруса из Испании. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она победила на отказе представительницы Беларуси Виктории Азаренко — 6:1, 3:1.

Монтеррей. 2-й круг
06 марта 2020, пятница. 00:10 МСК
Татьяна Мария
91
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3  
7 7 		6  
         
Йоханна Конта
16
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
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