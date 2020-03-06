Конта: Потапова — молодая и талантливая теннисистка, она будет бесстрашно играть

Британская теннисистка Йоханна Конта, пробившаяся в четвертьфинал турнира в Монтеррее (Мексика), прокомментировала победу в матче второго тура с немкой Татьяной Марией (7:6 (7:4), 6:3). Также Конта поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала турнира с россиянкой Анастасией Потаповой.
«Матч получился невероятно тяжёлым. Мария — очень мастеровитый игрок, она действует на корте креативно. Если честно, она заставила меня чувствовать себя некомфортно. Играть с ней очень тяжело.
Я очень довольна, что смогла сыграть в свой теннис, найти возможность победить. Мне удалось пройти весь путь через этот сложный матч.
Потапова — очень молодая и талантливая теннисистка. Она играет всё лучше и лучше. Потапова молода, поэтому она будет действовать на корте бесстрашно. Уверена, что она вдохновлена и мотивирована. С ней будет здорово сыграть», — цитирует Конту WTA Tennis.
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