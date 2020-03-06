Иглесиас рассказал об игре в теннис с Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас рассказал, как играет в теннис со своей супругой россиянкой Анной Курниковой.
«Думаю, я могу по-настоящему победить её, но я это всё время говорю. Кажется, она просто позволяет мне побеждать», — приводит слова Иглесиаса Entertainment Tonight.
Энрике оценил возможность спортивной карьеры для их троих детей и отметил тренерский потенциал Курниковой: «Сложно выбрать один вид спорта. Мне нравится гольф, теннис. Я был бы не против, если бы одна из дочек играла в теннис. Но я не хочу стать одним из тех одержимых отцов. Я говорю Анне, что она могла бы стать одним из лучших тренеров в мире».
Курникова является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии в парном разряде вместе с представительницей Швейцарии Мартиной Хингис. Анна — самая юная участница Олимпийских игр в истории России среди представителей всех видов спорта. На Олимпиаде 1996 года в Атланте теннисистка дебютировала в возрасте 15 лет и 47 дней. В 2003 году Курникова завершила профессиональную карьеру.
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