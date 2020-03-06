Касаткина победила Джорджи в Лионе и впервые с 2018 года вышла в полуфинал турнира WTA
Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на турнире в Лионе (Франция) под седьмым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Италии Камилу Джорджи со счётом 6:2, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.
Дарья трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 7 двойных ошибок и 2 брейка. Касаткина сыграет в полуфинале турнира WTA впервые с октября 2018 года.
За выход в финал соревнований с призовым фондом € 250 тыс. россиянка поборется с победительницей поединка Виктория Кужмова (Словакия, 8) — Анна-Лена Фридзам (Германия).
Турнир в Лионе завершится 8 марта. Под первым номером на этих соревнованиях посеяна американка Софья Кенин.
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