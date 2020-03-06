Тренер Федерера: Роджер – мой главный приоритет, я всегда в его распоряжении

Иван Любичич, тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера, рассказал о работе с подопечным и его восстановлении после травмы. Ранее Федерер перенёс операцию на колене, из-за чего он пропустит турниры в Индиан-Уэллсе (США), Майами (США) и Открытый чемпионат Франции.

«Теннис у меня в крови, он стал моей первой любовью. Я благодарен за все возможности, которые я приобрёл благодаря теннису, но ни одна из них не сравнится с честью работать с Рождером Фередерером.



Рождер – мой первый, второй и третий приоритет, я нахожусь в его распоряжении 52 недели в году, и это будет продолжаться, пока он намерен играть.



Восстановление Роджера проходит отлично, и я надеюсь вернуться с ним на корт как можно скорее», – приводит слова Любичича Tages Anzeiger.