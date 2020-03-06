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7-я ракетка мира Свитолина поделилась ожиданиями от четвертьфинала турнира в Монтеррее

7-я ракетка мира Свитолина поделилась ожиданиями от четвертьфинала турнира в Монтеррее
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Монтеррее (Мексика) под первым номером, поделилась эмоциями после победы над белоруской Ольгой Говорцовой со счётом 6:3, 6:4. В четвертьфинале турнира Свитолина встретится с канадкой Лейлой Фернандес.

«После матча с Говорцовой чувствовала себя отлично. Я чувствую, что я в форме и готова сыграть в четвертьфинале.

Каждый матч многое значит. Я стараюсь подготовиться ко всему, с чем могу встретиться на своём пути.

Я знаю, что Фернандес хорошо начала в этом году. У неё хорошие удары, важно быть подготовленной и постараться доминировать. Для меня важно просто фокусироваться на своей игре», – приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Лидер посева украинка Свитолина победила Говорцову в Монтеррее
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