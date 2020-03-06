7-я ракетка мира Свитолина поделилась ожиданиями от четвертьфинала турнира в Монтеррее

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Монтеррее (Мексика) под первым номером, поделилась эмоциями после победы над белоруской Ольгой Говорцовой со счётом 6:3, 6:4. В четвертьфинале турнира Свитолина встретится с канадкой Лейлой Фернандес.

«После матча с Говорцовой чувствовала себя отлично. Я чувствую, что я в форме и готова сыграть в четвертьфинале.



Каждый матч многое значит. Я стараюсь подготовиться ко всему, с чем могу встретиться на своём пути.



Я знаю, что Фернандес хорошо начала в этом году. У неё хорошие удары, важно быть подготовленной и постараться доминировать. Для меня важно просто фокусироваться на своей игре», – приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.