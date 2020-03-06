Медведев: у меня никогда не было кумира, но мне нравились Сафин, Давыденко и Южный

Пятая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопросы болельщиков в интервью, опубликованном на YouTube-канале спонсора россиянина Technifibre.
«Любимый теннисист в детстве? У меня никогда не было кумира, потому что я всегда хотел быть собой и достичь чего-то самостоятельно, но, конечно, мне нравилось смотреть за игрой Марата Сафина, Николая Давыденко. Они были сильнейшими теннисистами из России в тот момент, потом был Михаил Южный. Мне всегда нравилось смотреть, как российские теннисисты играют и, конечно, побеждают», – сказал Медведев.
Даниил Медведев выступит на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 12 по 23 марта. За три дня до начала «Мастерса» Медведев сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой на выставочном турнире Tie Break Tens.
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