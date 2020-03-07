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Свитолина вышла в полуфинал турнира в Монтеррее

Свитолина вышла в полуфинал турнира в Монтеррее
Теннис / ATP 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале турнира в Монтеррее обыграла Лейлу Фернандес из Канады со счётом 6:4,7:5.

Седьмая ракетка мира пять раз подала навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. В полуфинале турнира Свитолина сыграет с победительницей матча между Аранчей Рус из Нидерландов и Ребеккой Петерсон из Швеции. Во втором полуфинальном матче встретятся чешка Мария Боузкова и Йоханна Конта из Великобритании, начало — в 23:00 мск.

25-летняя уроженка Одессы дважды выходила в полуфиналы турниров «Большого шлема»: в 2019 году она остановилась в шаге от финала Уимблдонского турнира и Открытого чемпионата США.

Монтеррей. 1/4 финала
07 марта 2020, суббота. 04:00 МСК
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Лейла Фернандес
126
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
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