Свитолина вышла в полуфинал турнира в Монтеррее
Украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале турнира в Монтеррее обыграла Лейлу Фернандес из Канады со счётом 6:4,7:5.
Седьмая ракетка мира пять раз подала навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. В полуфинале турнира Свитолина сыграет с победительницей матча между Аранчей Рус из Нидерландов и Ребеккой Петерсон из Швеции. Во втором полуфинальном матче встретятся чешка Мария Боузкова и Йоханна Конта из Великобритании, начало — в 23:00 мск.
25-летняя уроженка Одессы дважды выходила в полуфиналы турниров «Большого шлема»: в 2019 году она остановилась в шаге от финала Уимблдонского турнира и Открытого чемпионата США.
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