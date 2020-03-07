Потапова упустила два матчбола и проиграла Конте в четвертьфинале турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Монтеррее (Мексика). В четвертьфинале Потапова уступила британке Йоханне Конте со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (7:9).

Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты. 89-я ракетка мира Потапова сделала 8 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. Её соперница, занимающая 16-е место в рейтинге WTA, сделала 8 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11.

В третьем сете у россиянки было два матчбола, но она не использовала свой шанс.

В полуфинале турнира в Монтеррее Конта встретится с чешкой Мари Боузковой. Этот матч состоится сегодня, 7 марта. Начало — в 23:00 мск.